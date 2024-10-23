PQ888/06
حلاقة دقيقة في أي وقت وفي أي مكان
آلة حلاقة أنيقة وصغيرة الحجم، مثالية للحلاقة الدقيقة أثناء التنقل وأكثر من ذلك. بفضل 18 شفرة ComfortCut ذاتية الشحذ، يمكنك الحصول على حلاقة سريعة ودقيقة في أي وقت وفي أي مكان.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بحلاقة مريحة ودقيقة. تقص شفرات ComfortCut الذاتية الشحذ الـ 18 كل الشعر الذي ينمو بكل الاتجاهات لنتيجة ناعمة وسلسلة في كل مرة.
تتبع آلة الحلاقة منحنيات وجهك لحلاقة ناعمة. تتحرّك رؤوس آلة الحلاقة بـ 3 اتجاهات مختلفة وتتبع بالتالي منحنيات وجهك لتحصل على حلاقة دقيقة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يُعتبر هذا التصميم مثاليًا لمرحلة المتابعة والحصول على حلاقة دقيقة أثناء التنقل. تتيح لك آلة الحلاقة المضمّنة أثناء التنقل الحصول بسرعة على نتيجة منعشة في أي وقت، ما يوفّر عليك الوقت ضمن جدولك المزدحم. يضمن وجود هذه الآلة المحمولة أن تظهر دائمًا بأفضل حلّة، سواء أكان لديك اجتماعًا مفاجئًا أم نزهة غير مخطط لها أم مرحلة متابعة سريعة أثناء السفر.
سافر وأنت مطمئن البال. بفضل البطارية التي تدوم طويلاً، استمتع بشهرَين من الحلاقة بعد عملية شحن واحدة*. هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة لـ 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لحلاقة كاملة.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.
تسهّل مقاومة آلة الحلاقة الماء تنظيفها تحت الصنبور، في حين تلتقط الحجرة المضمّنة كل الشعر المقصوص لحلاقة من دون فوضى، حتى أثناء التنقل.
أبقِ آلة الحلاقة آمنة ومرتّبة مع حقيبة السفر الفاخرة المناسبة. سواء أكنت في المنزل أم خارجه، ستكون دائمًا جاهزًا للتنقل.
يمنع قفل السفر المضمّن تشغيل آلة الحلاقة أثناء التنقل.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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