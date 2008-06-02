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Hairclipper series 1000

آلة قص الشعر

QC5010/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • مقص للشعر فائق السهولة مقص للشعر فائق السهولة مقص للشعر فائق السهولة
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    Hairclipper series 1000 آلة قص الشعر

    QC5010/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    مقص للشعر فائق السهولة

    تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Hairclipper series 1000 آلة قص الشعر

    مقص للشعر فائق السهولة

    تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.

    مقص للشعر فائق السهولة

    تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Hairclipper series 1000 آلة قص الشعر

    مقص للشعر فائق السهولة

    تمنحك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه إمكانية ابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد إعداد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك المشط المخصص لاتباع المنحنيات الحصول على قصة شعر متوازية وناعمة.

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      شفرات SteelWave بتقنية الشحذ التلقائي لنتائج دقيقة

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      سلسلة شفرات بتقنية الشحذ التلقائي ذات تصميم متموج عصري تقص الشعر بشكل محدد ومتساوٍ.

      8 إعدادات طول مضمّنة لغاية 21 مم

      اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.

      المواصفات التقنية

      • Comfort

        الاستخدام
        تصميم خفيف الوزن

      • نظام الطاقة

        الاستخدام
        استخدام سلكي فقط

      • الصيانة

        التزييت
        الشفرات لا تحتاج إلى تزييت
        ضمان
        ضمان عالمي لمدة سنتين

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