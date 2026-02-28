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Hairclipper series 1000آلة قص الشعر

QC5050/00

مقص للشعر فائق السهولة

تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.

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مقص للشعر فائق السهولة

  • مشط لتتبع تقاسيم الوجه

8 إعدادات طول مضمّنة لغاية 21 مم

8 إعدادات طول مضمّنة لغاية 21 مم

اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.

مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.

مشط للشعر القصير بطول 1,6 مم

مشط للشعر القصير بطول 1,6 مم

مشط مخصص لقص الشعر القصير جدًا.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.