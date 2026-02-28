مقص للشعر فائق السهولة

تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.