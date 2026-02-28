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QC5050/00
مقص للشعر فائق السهولة
تسمح لك أداة قص الشعر الفائقة السهولة هذه بابتكار أي تسريحة تريدها مع ما يصل إلى 8 إعدادات للطول من 1 إلى 21 مم. ما عليك سوى تحديد طول الشعر المناسب، وتثبيته وبدء عملية القص. ويضمن لك مشط اللحية الخفيفة للغاية الحصول على قصات قصيرة للغاية ومظهر لحية قصيرة لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.
مشط لتتبع تقاسيم الوجه
اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.
يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.
مشط مخصص لقص الشعر القصير جدًا.
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