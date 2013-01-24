حلاقة منعشة، بشرة ناعمة
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة منعشة، بشرة ناعمة
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي. إكتشف كلّ المميزات
حلاقة منعشة، بشرة ناعمة
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة منعشة، بشرة ناعمة
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي. إكتشف كلّ المميزات
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 27 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة مع رؤوس متحركة بـ 3 اتجاهات. تتحرك الرؤوس لتتكيّف مع تقاسيم وجهك، ما يوفر ملامسة لطيفة مع البشرة من دون الضغط عليها بشدة.
حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.
احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.
استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو محشونًا بالكامل
احلق لاسلكيًا لغاية 40 دقيقة بعد شحن لمدة 8 ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.
تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة في كل مرة مع 27 شفرة مصممة بدقة وبميزة الشحذ الذاتي.
أمسك آلة الحلاقة بثقة بفضل التصميم المريح الذي يساعدك على إحكام قبضتك أثناء الحلاقة.
حافظ على رأس الحلاقة نظيفًا وآمنًا بين عمليات الحلاقة أو أثناء السفر.
أداء الحلاقة
الملحقات
سهولة الاستعمال
التصميم
الطاقة
الخدمة
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