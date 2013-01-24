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Philips Avent

حقيبة urban من Avent

SCD148/50
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • حقيبة واحدة، تصميمان حقيبة واحدة، تصميمان حقيبة واحدة، تصميمان
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    Philips Avent حقيبة urban من Avent

    SCD148/50
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حقيبة واحدة، تصميمان

    تأتي حقيبة Urban bag SCD148/50 من Philips Avent مزوّدة بفتحتَين أماميتَين أنيقتَين لتغيير مظهرها بحسب المواسم أو بحسب ملابسك، كما تتمتّع بكل مزايا حقيبة الأطفال من Avent. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حقيبة urban من Avent

    حقيبة واحدة، تصميمان

    تأتي حقيبة Urban bag SCD148/50 من Philips Avent مزوّدة بفتحتَين أماميتَين أنيقتَين لتغيير مظهرها بحسب المواسم أو بحسب ملابسك، كما تتمتّع بكل مزايا حقيبة الأطفال من Avent. إكتشف كلّ المميزات

    حقيبة واحدة، تصميمان

    تأتي حقيبة Urban bag SCD148/50 من Philips Avent مزوّدة بفتحتَين أماميتَين أنيقتَين لتغيير مظهرها بحسب المواسم أو بحسب ملابسك، كما تتمتّع بكل مزايا حقيبة الأطفال من Avent. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حقيبة urban من Avent

    حقيبة واحدة، تصميمان

    تأتي حقيبة Urban bag SCD148/50 من Philips Avent مزوّدة بفتحتَين أماميتَين أنيقتَين لتغيير مظهرها بحسب المواسم أو بحسب ملابسك، كما تتمتّع بكل مزايا حقيبة الأطفال من Avent. إكتشف كلّ المميزات

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      حقيبة واحدة، تصميمان

      بدّلي بكل بساطة الغطاء الأمامي لتغيير التصميم

      • البني الفاتح
      تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

      تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

      لتخزين حليب الأم البارد الذي تم شفطه/الحليب الصناعي أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

      ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.

      حقيبتان في واحدة - لها قطعتان إضافيتان بسحّاب لتغيير مظهر الحقيبة

      حقيبتان في واحدة - لها قطعتان إضافيتان بسحّاب لتغيير مظهر الحقيبة

      جيب قابل للفك للأغراض الشخصية

      جيب قابل للفك للأغراض الشخصية

      شريط كتف عريض قابل للتعديل

      تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        الكيس
        1  قطعة
        المرحلة
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        اللون
        متوفرة بألوان مختلفة
        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
        1  قطعة
        كيس غسيل
        1  قطعة
        جيب لحمل الأغراض الشخصية
        1  قطعة
        حاملة رضّاعات معزولة
        1  قطعة

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