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Philips Avent

مجموعة حلول الرضاعة الطبيعية

SCD241/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول
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    Philips Avent مجموعة حلول الرضاعة الطبيعية

    SCD241/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول

    تتضمّن مجموعة مضخات الثدي Out & About ومعقّم البخار الكهربائي وجهاز تسخين القناني الكهربائي وقناني الرضاعة وحشيات الثدي وعلب الثدي وأجهزة وقاية الحلمات وكريم ترطيب الحلمات والمزيد

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent مجموعة حلول الرضاعة الطبيعية

    كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول

    تتضمّن مجموعة مضخات الثدي Out & About ومعقّم البخار الكهربائي وجهاز تسخين القناني الكهربائي وقناني الرضاعة وحشيات الثدي وعلب الثدي وأجهزة وقاية الحلمات وكريم ترطيب الحلمات والمزيد

    كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول

    تتضمّن مجموعة مضخات الثدي Out & About ومعقّم البخار الكهربائي وجهاز تسخين القناني الكهربائي وقناني الرضاعة وحشيات الثدي وعلب الثدي وأجهزة وقاية الحلمات وكريم ترطيب الحلمات والمزيد

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent مجموعة حلول الرضاعة الطبيعية

    كل ما تحتاجه لرضاعة طبيعية أطول

    تتضمّن مجموعة مضخات الثدي Out & About ومعقّم البخار الكهربائي وجهاز تسخين القناني الكهربائي وقناني الرضاعة وحشيات الثدي وعلب الثدي وأجهزة وقاية الحلمات وكريم ترطيب الحلمات والمزيد

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      مجموعة إطعام مريحة

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

      أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يقوم بالتسخين الكامل والآمن

      يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.

      سعة كبيرة

      سعة كبيرة

      يستوعب المنتج حتى ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما.

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

      تبقى المحتويات معقّمةً لحد ستّ ساعات في حال لم يتم فتح الغطاء.

      مصنوع من مادة السلفون المتعدد الإيثرات (PES)

      مصنوع من مادة السلفون المتعدد الإيثرات (PES)

      تعني BPA مادة بيسفينول أ. يستخدم هذا المنتج مادة السلفون المتعدد الإيثرات (PES)، وهي خالية من مادة BPA وبلون العسل الطبيعي.

      تساعد بلطف على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي

      تساعد بلطف على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        ضمادات ثدي للاستعمال مرة واحدة
        40  قطعة
        الكوب السحري (200 مل/ 7 بوصات)
        1  قطعة

      • المحتويات

        فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
        1  قطعة
        رضّاعة عاديّة بسعة 4 أونصات
        1  قطعة
        رضّاعة عاديّة بسعة 9 أونصات
        1  قطعة
        ضمادة ثدي قابلة للغسل
        6  قطعة
        حامي الحلمة
        2  قطعة
        كوب (180 ملليلتر/ 6 بوصات)
        11  قطعة
        كريم ترطيب الحلمة
        1  قطعة
        دليل الرضاعة الطبيعية الوجود على DVD
        1  قطعة
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