المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

Philips Avent Audio Monitorsجهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

SCD560/01

التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD560/01 الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT راحة البال التامة. فهو يوفّر الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة الحرارة وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك.

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

برند ر. 1 عن طريق طلب ماما ديلجيم سفيجيتا1

دعم إضافي لك ولطفلك

التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

  • اتصال خاص 100%

  • ضوء ليلي وتهويدات

  • وظيفة التحدّث إلى الطفل

تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

توفير الطاقة في وضع Smart ECO

توفير الطاقة في وضع Smart ECO

يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023. 