لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة
تعدّ حزمة الحلمات للسفر SCF139/02 من Philips Avent مفيدة جدًا لإبقاء حلمات الرضاعة معقمةً إلى أن تحتاجينها لإطعام طفلك.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة
تعدّ حزمة الحلمات للسفر SCF139/02 من Philips Avent مفيدة جدًا لإبقاء حلمات الرضاعة معقمةً إلى أن تحتاجينها لإطعام طفلك.
لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة
تعدّ حزمة الحلمات للسفر SCF139/02 من Philips Avent مفيدة جدًا لإبقاء حلمات الرضاعة معقمةً إلى أن تحتاجينها لإطعام طفلك.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإبقاء حلمات الرضاعة Avent معقمةً لغاية 24 ساعة
تعدّ حزمة الحلمات للسفر SCF139/02 من Philips Avent مفيدة جدًا لإبقاء حلمات الرضاعة معقمةً إلى أن تحتاجينها لإطعام طفلك.
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