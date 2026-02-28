ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF172/68
اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء
اسمحي لبشرة طفلك بالتنفس بفضل اللهّاية بانسياب حر للهواء من Philips Avent. يتميّز الوقاء بـ 6 فتحات تهوية للحصول على تدفق هواء إضافي، وهو مصمم للمساعدة في تقليل تهيّج البشرة. بالإضافة إلى ذلك، تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك.
تهدئة الأطفال بفضل راحة الهواء
للأطفال بين 0 و6 أشهر
ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
2 قمع وصمام
تحتاج البشرة إلى التنفس، وبخاصة بشرة طفلك. يتميّز الوقاء الذي نقدّمه بـ 6 فتحات لتدفق الهواء بشكل إضافي، وهو مصمم للتخفيف من تهيّج البشرة.
يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات Philips Avent وتبيّن أن 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمها.*
تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.
المراجعات
استنادًا إلى استطلاع رأي لقياس مستوى الرضا أُجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 8139 مستخدمًا للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2024.
العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
تم اختبارها عبر الإنترنت مع 100 أم، المملكة المتحدة 2012
الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014