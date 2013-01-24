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Philips Avent

ملعقة فطام

SCF175/11
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب
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    Philips Avent ملعقة فطام

    SCF175/11
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب

    صُممت ملاعق SCF175/11 المجوّفة الصغيرة من Philips Avent خصيصًا لفم طفلك الصغير ولثته الطرية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent ملعقة فطام

    معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب

    صُممت ملاعق SCF175/11 المجوّفة الصغيرة من Philips Avent خصيصًا لفم طفلك الصغير ولثته الطرية. إكتشف كلّ المميزات

    معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب

    صُممت ملاعق SCF175/11 المجوّفة الصغيرة من Philips Avent خصيصًا لفم طفلك الصغير ولثته الطرية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent ملعقة فطام

    معدّة لعملية إطعام أسهل من دون أي تسرب

    صُممت ملاعق SCF175/11 المجوّفة الصغيرة من Philips Avent خصيصًا لفم طفلك الصغير ولثته الطرية. إكتشف كلّ المميزات

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      مقبض طويل - سهل الحمل والاستخدام والتنظيف

      مقبض طويل - سهل الحمل والاستخدام والتنظيف

      صُنعت ملعقة Philips Avent خصيصًا مع مقبض طويل لتسهيل عملية إطعام الطفل من دون حدوث أي تسرب

      تُعد الملاعق مناسبة لإطعام الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

      تُعد الملاعق مناسبة لإطعام الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

      آمنة في غسالة الصحون ويمكن تعقيمها

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المحتويات

        ملعقة فطام
        2  قطعة

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