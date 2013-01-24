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مشبك اللهاية

SCF185/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
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    مشبك اللهاية

    SCF185/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

    ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات

    مشبك اللهاية

    للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

    ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات

    للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

    ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات

    مشبك اللهاية

    للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

    ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات

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      للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد

      عضّاضة بتصاميم عصرية وألوان زاهية

      • من تاريخ الولادة وما فوق

      سهل الإرفاق

      يتميّز مشبك العضّاضة بفتحة كبيرة جدًا، مما يسمح بتعليقها بألبسة الطفل بيد واحدة

      لطيف على الملابس

      لا يترك المشبك أثرًا على ثياب طفلك

      تصميم ذكي

      تتناسب مع كل العضّاضات التي تتميز بمسكات دائرية

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        ألمانيا
        نعم

      • المحتويات

        مشبك العضّاضة
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      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و18 شهراً

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