ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF254/02
مريحة وخفية
تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم.
2 ضمادة نهارية
فائقة الرفع وتتميز بشكل تتبع دقيق. مُرفقة بشريط لاصق لإبقاء الضمادات في مكانها.
مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات
استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023.