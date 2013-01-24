عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات
عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم. إكتشف كلّ المميزات
الطاقة
الوزن والأبعاد
المواصفات التقنية
المواد
المحتويات
التوافق
المواصفات التقنية