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ISIS

شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF292/15
التصنيف الإجمالي / 5
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    ISIS شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    SCF292/15
    التصنيف الإجمالي / 5

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    ISIS شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    ISIS شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة مصممة خصيصاً مع ذاكرة إلكترونية تجعلك تمسكين بزمام الأمور من خلال التعرف إلى أسلوب الضخ الشخصي لديك ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

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      تم تصميمها لتأمين الراحة

      مستوحاة من الطبيعة

      • مجموعة جاهزة للاستعمال في أي مكان
      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.

      مع حقيبة سفر معزولة وعبوات للتبريد

      مع حقيبة سفر معزولة وعبوات للتبريد

      كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليبك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

      يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        بقدرة 100 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  قطعة
        حزمة البطارية
        1  قطعة
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