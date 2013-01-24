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Philips Avent

مجموعة شافطات حليب الأم الثنائية

SCF308/02
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • مستوحاة من الطبيعة مستوحاة من الطبيعة مستوحاة من الطبيعة
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    Philips Avent مجموعة شافطات حليب الأم الثنائية

    SCF308/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    مستوحاة من الطبيعة

    قِطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Philips Avent.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة شافطات حليب الأم الثنائية

    مستوحاة من الطبيعة

    قِطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Philips Avent.

    مستوحاة من الطبيعة

    قِطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Philips Avent.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مجموعة شافطات حليب الأم الثنائية

    مستوحاة من الطبيعة

    قِطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Philips Avent.

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      مستوحاة من الطبيعة

      شفط أكثر. تخزين أسهل

      مريحة للغاية وفعالة

      مريحة للغاية وفعالة

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي.

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

      يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

      قطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية

      يتوافق قمعا مجموعة الشفط الثنائية هذه مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية فقط، وذلك بسبب الصمامات المختلفة والغشاء المغلق. لن تتلاءم مجموعة الشفط الثنائية مع شافطة حليب الأم اليدوية أو الكهربائية الأحادية

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قطع شافطة حليب الأم الشخصية
        2  قطعة
        كوب التخزين (240 مل/8 أونصات)
        5  قطعة
        غطاء كوب تخزين الحليب
        5  قطعة

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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