مستوحاة من الطبيعة
قِطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Philips Avent.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوحاة من الطبيعة
قِطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Philips Avent.
مستوحاة من الطبيعة
قِطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Philips Avent.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مستوحاة من الطبيعة
قِطع شافطة حليب الأم الشخصية للاستخدام مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية من Philips Avent.
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي.
يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك
تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.
يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.
يتوافق قمعا مجموعة الشفط الثنائية هذه مع شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية فقط، وذلك بسبب الصمامات المختلفة والغشاء المغلق. لن تتلاءم مجموعة الشفط الثنائية مع شافطة حليب الأم اليدوية أو الكهربائية الأحادية
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو
SCF254/61
SCF254/24
SCF156/00
SCF254/02
SCF618/10
SCF603/25
SCF157/02