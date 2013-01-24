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Avent

جل التدليك المسكّن

SCF510/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم
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    Avent جل التدليك المسكّن

    SCF510/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم

    مثالي لتدليك جسم الطفل، مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%. تساعد رائحة زيت الخزامى الخفيفة على تهدئة الطفل ومساعدته على الاسترسال في النوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جل التدليك المسكّن

    يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم

    مثالي لتدليك جسم الطفل، مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%. تساعد رائحة زيت الخزامى الخفيفة على تهدئة الطفل ومساعدته على الاسترسال في النوم. إكتشف كلّ المميزات

    يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم

    مثالي لتدليك جسم الطفل، مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%. تساعد رائحة زيت الخزامى الخفيفة على تهدئة الطفل ومساعدته على الاسترسال في النوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent جل التدليك المسكّن

    يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم

    مثالي لتدليك جسم الطفل، مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%. تساعد رائحة زيت الخزامى الخفيفة على تهدئة الطفل ومساعدته على الاسترسال في النوم. إكتشف كلّ المميزات

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      يهدّئ ويرطّب ويساعد على السكون تمهيداً للنوم

      مصنوع من زيوت الأفوكادو والعنب والخزامى

      • سعة 200 مل

      مصنوع من مزيج من الزيوت الطبيعية 100%

      مصنوع من زيوت الأفوكادو والعنب والخزامى التي تساعد طفلك على الهدوء والاسترخاء

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.
        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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