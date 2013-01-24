ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص
كريم حماية سريع الامتصاص، غير لاصق ومقاوم للمياه يساعد على تنعيم بشرة الطفل الحساسة وترطيبها وحمايتها عند تغيير الحفاض. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص
كريم حماية سريع الامتصاص، غير لاصق ومقاوم للمياه يساعد على تنعيم بشرة الطفل الحساسة وترطيبها وحمايتها عند تغيير الحفاض. إكتشف كلّ المميزات
ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص
كريم حماية سريع الامتصاص، غير لاصق ومقاوم للمياه يساعد على تنعيم بشرة الطفل الحساسة وترطيبها وحمايتها عند تغيير الحفاض. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينعّم ويمنع الطفح الجلدي الذي يتسبّب به حفاض الطفل وسريع الامتصاص
كريم حماية سريع الامتصاص، غير لاصق ومقاوم للمياه يساعد على تنعيم بشرة الطفل الحساسة وترطيبها وحمايتها عند تغيير الحفاض. إكتشف كلّ المميزات
غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.
للمساعدة على حماية بشرة طفلك الحساسة.
يحمي الأم والطفل من الحساسية
مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف
الحل الشامل لكل احتياجات العناية ببشرة طفلك.
التصميم
المحتويات
التصميم
المقاييس والوزن
المكونات