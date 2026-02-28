ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF602/22
النظافة أثناء التنقل
يُعد تدريب الطفل على الشرب سهلاً مع استخدام مجموعة أكواب Philips Avent للأطفال. ويساعد الغطاء القلاّب في الحفاظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. يتميّز الكوب بأنه مانع للتسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.
260 ملل x2
للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
مع قمع طري ومقابض
يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.
قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين
تتمتع المقابض بشكل يتوافق خصيصاً مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة. ويمكن تركيب هذه المقابض أو نزعها بطريقة سهلة بحيث يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها
المراجعات
خالية من مادة BPA بنسبة 0%، وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 10/2011.