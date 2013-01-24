ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك
ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك
بلد المنشأ
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الوزن والأبعاد