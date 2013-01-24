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Philips Avent

مرطب جوّي بالموجات فوق الصوتية

SCH580/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • لتأمين مناخ صحّي لطفلك لتأمين مناخ صحّي لطفلك لتأمين مناخ صحّي لطفلك
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    Philips Avent مرطب جوّي بالموجات فوق الصوتية

    SCH580/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لتأمين مناخ صحّي لطفلك

    يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي تقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مرطب جوّي بالموجات فوق الصوتية

    لتأمين مناخ صحّي لطفلك

    يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي تقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.

    لتأمين مناخ صحّي لطفلك

    يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي تقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent مرطب جوّي بالموجات فوق الصوتية

    لتأمين مناخ صحّي لطفلك

    يلعب مستوى الرطوبة في الجو دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة بشكل عام. لكي تقوم بتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، فمن شأن هذا الجهاز مراقبة مستوى الرطوبة في غرفته.

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      لتأمين مناخ صحّي لطفلك

      يساعد على الحفاظ على مستوى رطوبة مريح

      تمنع حساسية الغشاء المخاطي

      بتوليد مستوى رطوبة مريح، يساعد جهاز ترطيب الجو الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية على حماية طفلك من آلام الحنجرة وحساسية الغشاء المخاطي. الأمر الذي له تأثير إيجابي على تعزيز مقومته لشتى الالتهابات.

      يساعد على الحفاظ على بشرة ناعمة لطفلك

      سوف يساعد إضافة رطوبة إلى الهواء على إبقاء بشرة طفلك الرقيقة صحية وناعمة.

      مراقبة الرطوبة والحرارة المثاليتين

      سماعة أداة قياس الرطوبة وميزان الحرارة مضمّنة للسماح لك بالمراقبة والمحافظة على مستويات رطوبة وحرارة مثالية في غرفة طفلك. (الحرارة المثالية بين 16 و20 درجة مئوية مع درجة رطوبة تتراوح بين 40 و60%).

      ترطيب للجو قابل للضبط

      قم بضبط مستوى الترطيب المطلوب ليتلاءم والشروط اليومية واحتياجات طفلك.

      لا تكثيف بفضل نظام التبخير فوق الصوتي

      نظام طبيعي وآمن ملائم لمنزلك - لا يسبب الجو البارد والرطب الناشئ من الموجات فوق الصوتية التكثيف أو يؤدي إلى ارتفاع في حرارة الغرفة.

      ترطيب وبرودة للجو، متسّم بالأمان

      نظام طبيعي وآمن ملائم لمنزلك - لا يسبب الجو البارد والرطب الناشئ من الموجات فوق الصوتية التكثيف أو يؤدي إلى ارتفاع في حرارة الغرفة، فهو آمن بالكامل لطفلك.

      يمكن لطفلك أن ينام بهناء بفضل التشغيل الهادىء

      يمكن لطفلك أن ينام بهناء بفضل التشغيل الهادىء للمرطب الجوّي.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد بقوة 220 - 240  فولت
        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        وزن المنتج
        3.3  كلغ
        استهلاك الطاقة
        35  واط
        التردد
        50/60  هرتز

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (ع x ع x ط)
        Ø 240 x 330  ملليمترًا
        مستوى الضجيج
        &lt; 35  ديسيبل

      • المواصفات التقنية

        نطاق قياس الحرارة
        -10-40  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة النسبية
        20% إلى 80%  الرطوبة النسبية
        إخراج التبخير
        250  ملل/س
        تقنية التبخير
        فوق صوتي
        حجم خزان الماء
        2  لتر

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