ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SHP9600/00
أداء عالي الجودة
هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب.
مشغّلات من النيوديميوم حجم 50 مم
تصميم مفتوح من الجهة الخلفية
كبل قابل للفك طول 3 م
تمت تقوية عصبة الرأس بالفولاذ المتين الذي يضيف مقدار الضغط المناسب لملاءمة محكمة. تضيف بطانة عصبة الرأس المؤلّفة من طبقتَين راحة فعلية، أما بطانات غطاءَي الأذن المسامية فمثالية لجلسات الاستماع الطويلة.
اشعر بإيقاع الموسيقى. تمت موالفة المشغّلات حجم 50 مم بطريقة مثالية، لتوفير جهير واضح، ومدى متوسط متوازن، وترددات عالية بجودتها الأصلية. تمت هندسة المشغّلات لملاءمة شكل الأذن الطبيعي، وضمان الاستمتاع بأدق التفاصيل.
انغمس في ألبوماتك المفضّلة على جهازك الذكي أو التجهيزات المركّبة في منزلك، أو التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول. يشتمل الكبل المضمّن على محوّل مقبس من 6,3 مم إلى 3,5 مطلي بالذهب، لتزويدك بأفضل اتصال أثناء الاستماع على معدّاتك المصممة لهواة الصوت.
المراجعات
إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.