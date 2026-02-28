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سمّاعات رأس

SHS3300BK/10

جهير إضافي

استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي.

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لصوت قوي

جهير إضافي

  • مشغلات 15 مم/جزء خلفي مفتوح

  • سماعة أذن خطافية

توفر مشغلات مكبرات الصوت حجم 27 مم أداء صوت عالٍ

إن حجم مشغّل مكبر الصوت الذي يبلغ 27 مم صغير بما يكفي للشعور بالراحة عند استخدامه، وكبير بما يكفي لنقل صوت واضح وقوي، لذا يُعتبر مثاليًا للاستمتاع بالموسيقى والأغاني من دون تشويش.

تحسّن بطانات الأذن الراحة أثناء الاستخدام واستجابة الجهير

يؤمّن الشكل المميز لبطانات الأذن التابعة لسماعات الرأس من Philips والمواد الفخمة المستعملة ملاءمة مثالية لراحة قصوى. تمنع هذه البطانات تسرّب الصوت وتُحسّن أداء الجهير في الوقت نفسه. تُشكَّل بطانات الأذن بطريقة معيّنة تتناسب مع محيط أذن كل فرد بشكل مثالي.

كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

المواصفات التقنية

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