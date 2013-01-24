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سمّاعات رأس

SHS3300BK/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • جهير إضافي جهير إضافي جهير إضافي
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    سمّاعات رأس

    SHS3300BK/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    جهير إضافي

    استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي. إكتشف كلّ المميزات

    سمّاعات رأس

    جهير إضافي

    استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي. إكتشف كلّ المميزات

    جهير إضافي

    استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي. إكتشف كلّ المميزات

    سمّاعات رأس

    جهير إضافي

    استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي. إكتشف كلّ المميزات

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      جهير إضافي

      لصوت قوي

      • مشغلات 15 مم/جزء خلفي مفتوح
      • سماعة أذن خطافية

      توفر مشغلات مكبرات الصوت حجم 27 مم أداء صوت عالٍ

      إن حجم مشغّل مكبر الصوت الذي يبلغ 27 مم صغير بما يكفي للشعور بالراحة عند استخدامه، وكبير بما يكفي لنقل صوت واضح وقوي، لذا يُعتبر مثاليًا للاستمتاع بالموسيقى والأغاني من دون تشويش.

      تتيح فتحات إيقاع الجهير دخول الهواء للحصول على صوت أفضل

      تتيح فتحات إيقاع الجهير دخول الهواء للحصول على صوت أفضل ذي جهير قوي وعميق.

      تحسّن بطانات الأذن الراحة أثناء الاستخدام واستجابة الجهير

      يؤمّن الشكل المميز لبطانات الأذن التابعة لسماعات الرأس من Philips والمواد الفخمة المستعملة ملاءمة مثالية لراحة قصوى. تمنع هذه البطانات تسرّب الصوت وتُحسّن أداء الجهير في الوقت نفسه. تُشكَّل بطانات الأذن بطريقة معيّنة تتناسب مع محيط أذن كل فرد بشكل مثالي.

      يؤمّن مشبك الأذن المثبت على العنق ثباتاً وراحةً أثناء الاستخدام

      يبقى مشبك الأذن مثبتاً وراء أذنيك أثناء التنقل، الأمر الذي يُبقي سماعة الرأس مكانها ويسمح بإيصال صوت واضح ورائع. إنه الجزء المتصل بالجزء الخلفي من أذنيك والذي يتيح تثبيت سماعات الرأس في مكانها

      يحسّن مغناطيس النيوديميوم أداء الجهير ومستوى الحساسية

      يُعد النيوديميوم المادة الأفضل لإنتاج حقل مغناطيسي قوي لمستوى حساسية أعلى في ملف الصوت بالإضافة إلى استجابة أفضل للجهير وجودة صوت أعلى بشكل عام.

      تحافظ الأسلاك غير التناظرية على إبقاء السلك بعيدًا عن طريقك

      ويعمل هذا الحل البسيط بفعالية عالية لحل تشابك الأسلاك من خلال تمكينك من تعليق السلك خلف رقبتك بدلاً من تعليقه أسفل ذقنك.

      كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

      طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مفتوح
        غشاء مرن
        قبة مايلار
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        نوع
        ديناميكي
        ملف صوتي
        نحاسي
        الاستجابة للتردد
        12 - 22000  هرتز
        الحساسية
        102  ديسيبل
        قطر السماعة
        15  ملليمترًا
        طاقة الإدخال القصوى
        100  ملي واط
        المقاومة
        32  أوم

      • إمكانية الاتصال

        نوع الكبل
        نحاسي
        توصيل الكبل
        متوازٍ، تناظري
        طول السلك
        1.2  أمتار
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        طبقة الموصل
        مطلية بالذهب

      • الراحة

        أسلوب الوضع
        سماعة أذن خطافية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        الارتفاع
        17  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        2.6  سم
        الوزن الإجمالي
        0,0452  كلغ
        الوزن الصافي
        0,0175  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,0277  كلغ
        EAN
        ‎69 51613 99170 1

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        35,4  سم
        العرض
        19.2  سم
        الارتفاع
        23.2  سم
        الوزن الإجمالي
        1,74  كلغ
        الوزن الصافي
        0.42  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1.32  كلغ
        GTIN
        ‎1 69 51613 99170 8

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        18.2  سم
        العرض
        8.6  سم
        الارتفاع
        11  سم
        الوزن الإجمالي
        0,1782  كلغ
        الوزن الصافي
        0,0525  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,1257  كلغ
        GTIN
        ‎2 69 51613 99170 5

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        3,5 سم*1,8 سم*6,1 سم
        الوزن
        0,0175  كلغ

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