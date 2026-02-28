ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SPN1126BU/56
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير
مأخذان
مفتاح فردي
3 منافذ شحن USB
أسود
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
المراجعات