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مأخذ طاقة في الحائط

SPN1126BU/56

زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير

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مقبس BS بمصهر قدرة 13 أمبير

زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

  • مأخذان

  • مفتاح فردي

  • 3 منافذ شحن USB

  • أسود

مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

غالق الأمان التلقائي

أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

المواصفات التقنية

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