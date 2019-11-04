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مضاعف طاقة

SPN1536WA/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    مضاعف طاقة

    SPN1536WA/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 3 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح رئيسية لمآخذ التيار المتردد. سلك طاقة طول 2 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 3 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح رئيسية لمآخذ التيار المتردد. سلك طاقة طول 2 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 3 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح رئيسية لمآخذ التيار المتردد. سلك طاقة طول 2 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 3 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح رئيسية لمآخذ التيار المتردد. سلك طاقة طول 2 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

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      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

      زد عدد المآخذ إلى 3

      • 3 مآخذ
      • مفتاح رئيسي
      • 2 م
      • باللون الأبيض

      سلك طاقة بطول مترَين

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.

      مفتاح طاقة رئيسي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكّم هذا المفتاح الرئيسي بكل مآخذ الطاقة على مقبس الامتداد.

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      ضوء مؤشر التشغيل

      يضيء ضوء LED المنبّه ليشير إلى أن المضاعف يسحب الطاقة من مأخذ التيار المتردد.

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        200  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 10677 2
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 10677 9
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 10677 6
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10

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