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السلسلة 1000

جهاز بخاري للملابس

STE1040/26
التصنيف الإجمالي / 5
  • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
  • سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
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    السلسلة 1000 جهاز بخاري للملابس

    STE1040/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

    استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 1000 جهاز بخاري للملابس

    سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

    استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

    استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 1000 جهاز بخاري للملابس

    سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة

    استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف. إكتشف كلّ المميزات

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      بخار يدوم طويلاً مع خزان مياه سعة 1,8 لترات

      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
      • لوح Styleboard مدمج
      • 3 إعدادات للبخار
      • بخار مستمر يبلغ 36 غ/الدقيقة
      • إزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا*
      خزان مياه كبير قابل للفك

      خزان مياه كبير قابل للفك

      يمكن فك خزان المياه الكبير الذي تبلغ سعته 1,8 لترات لإعادة ملئه بسهولة من أجل ضمان استمرار جلسات استخدام البخار لمدة طويلة من دون انقطاع.

      بخار مستمر يصل إلى 36 غ/الدقيقة

      بخار مستمر يصل إلى 36 غ/الدقيقة

      ينتج محرك البخار بخارًا مستمرًا قويًا يبلغ 36 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد من الملابس ببضع تمريرات فقط.

      إعدادات البخار المتعددة للحصول على نتائج أفضل

      إعدادات البخار المتعددة للحصول على نتائج أفضل

      يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

      يأتي مع المنتج لوح الكي Styleboard لضمان مزيد من الدعم

      يأتي مع المنتج لوح الكي Styleboard لضمان مزيد من الدعم

      يوفّر لوح StyleBoard دعمًا موثوقًا في أثناء الكي بالبخار. فما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين لوحة الجهاز البخاري ولوح الكي والضغط عليها للحصول على أفضل النتائج.

      وقت إحماء يبلغ 45 ثانية، حتى تجهز بسرعة

      وقت إحماء يبلغ 45 ثانية، حتى تجهز بسرعة

      عند الحاجة إلى استخدام الجهاز البخاري، فإنه يكون جاهزًا للاستخدام في غضون 45 ثانية ليمكّنك من وضع اللمسات النهائية في آخر لحظة.

      يقضي على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* للحفاظ على انتعاش الملابس

      يقضي على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* للحفاظ على انتعاش الملابس

      يقضي البخار الساخن لمدة طويلة على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* ويزيل الروائح الكريهة للحفاظ على انتعاش الملابس.

      عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

      يمكن ضبط العمودين حسب الارتفاع المطلوب لتعليق الملابس وكيها بالبخار بشكل مريح.

      الملحقات المضمنة لتحسين الأداء

      الملحقات المضمنة لتحسين الأداء

      يأتي مع الجهاز البخاري ملحقات إضافية لتحسين تجربة الكي بالبخار: قفاز مقاوم للحرارة لتوفير مزيد من الحماية، وفرشاة أقمشة للمساعدة على تغلغل أقوى للبخار مع علاّقة من الأعلى لضمان راحة أفضل.

      آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ

      آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ

      إن الجهاز البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس، حيث يمكن الضغط بلوح البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها، وهو حل رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        أبعاد العلبة
        35 ×‏ 34,7 ×‏ 42,7  cm

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