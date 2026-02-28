ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAA4205BK/00
تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.
استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones.
جهاز مضمّن لمراقبة معدل ضربات القلب
وقت تشغيل يستمر 6 ساعات
ملاءمة آمنة
مقاومة للمياه والتعرّق بمعيار IPX5
يضمن اتصال Bluetooth الثابت عدم تفويت أي أيقاع أثناء الركض. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك الزر المتعدد الوظائف إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا أو تلقي المكالمات أو ضبط مستوى الصوت أو تنشيط المساعد الصوتي في هاتفك.
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