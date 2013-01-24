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سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

TAA4205BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية. تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية. تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.
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    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    TAA4205BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.

    استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.

    استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات

    تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.

    استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.

    استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات

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      تمارين رياضية أذكى. جهاز مضمّن لمراقبة معدل ضربات القلب

      تتبّع معدل ضربات قلبك بفضل جهاز المراقبة المضمّن. تحتوي بطانة الأذن على مستشعر لتتبّع معدل ضربات قلبك بدقة. ستعرف الوقت المناسب لتحمّل المزيد والوقت المناسب للاستراحة. متوافقة مع تطبيقات تتبّع اللياقة البدنية المفتوحة مثل Strava وRunkeeper وتطبيق Philips Headphones.

      صوت منشّط. تشغيل لمدة 6 ساعات عند المراقبة

      ركض أسرع، قفز أعلى، ملاكمة أقوى. ستحصل على صوت واضح وجهير مدوٍّ ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات، حتى عند مرقبة معدل ضربات القلب. تستغرق عملية الشحن الواحدة ساعتَين عبر USB-C، أما عملية الشحن السريع لمدة 15 دقيقة فتمنحك وقت تشغيل لساعة إضافية.

      الملائمة التي تريدها. مع مشبكَي أذن وطرفَين مجنحَين

      استخدم الطرفَين المجنحَين المرنَين المصنوعَين من السيليكون، لملاءمة محكمة تحت تجويف أذنك. أو يمكنك استخدام مشبكَي الأذن لملاءمة مريحة على أذنك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات متنوعة من رؤوس الأذن للحصول على ثبات مثالي داخل الأذن.

      تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

      يمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لتتبّع معدل ضربات قلبك أثناء ممارسة التمارين الرياضية. أو يمكنك استخدام التطبيق لضبط صوت الموسيقى أو محطات البودكاست التي تستمع إليها. كذلك، يمكنك تحسين صوت الجهير أو خفض صوت الطنين الثلاثي أو تحديد خيار من بين أنماط الصوت المحددة مسبقًا.

      معيار المقاوَمة للمياه IPX5. مقاومة للمياه والتعرّق

      تتميّز سماعات الرأس الرياضية هذه بتصنيف مقاوم للماء IPX5، ما يعني أنها مقاومة للبل المستمر. تعرّق بجهد ومارس التمارين الرياضية تحت المطر أو قم بارتدائها أثناء الاستحمام.

      اتصال ثابت جدًا عبر Bluetooth. تحكّم سهل

      يضمن اتصال Bluetooth الثابت عدم تفويت أي أيقاع أثناء الركض. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك الزر المتعدد الوظائف إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا أو تلقي المكالمات أو ضبط مستوى الصوت أو تنشيط المساعد الصوتي في هاتفك.

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بسهولة

      بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، أنت جاهز لطلب أي أمر من المساعد الصوت، سواء أكان إجراء المكالمات أم إرسال الرسائل أم الحصول على إجابات أثناء التنقل.

      شحن سريع. شحن سريع لمدة 15 دقيقة، لممارسة التمارين الرياضية لساعة إضافية

      تستغرق عملية الشحن الواحدة ساعتَين. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فيمكنك استخدام ميزة الشحن السريع لمدة 15 دقيقة للتشغيل لساعة إضافية.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        قطر السماعة
        10 ملم
        الحساسية
        95  ديسيبل
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • الرد على / إنهاء مكالمة
        • رفض المكالمة
        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB-C
        أغطية للأذنين
        ثلاثة أحجام

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        قابلة للشحن
        نعم
        وقت تشغيل الموسيقى
        6  س

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        5.9  سم
        العرض
        5  سم
        العمق
        2.8  سم
        الوزن
        0.022  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        17.3  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        3.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.102  كلغ
        الوزن الصافي
        0.048  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,054  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 11046 5

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        43  سم
        العرض
        24.8  سم
        الارتفاع
        18  سم
        الوزن الإجمالي
        3,24  كلغ
        الوزن الصافي
        1.152  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2,088  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 11046 2

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        12  سم
        العرض
        10.5  سم
        الارتفاع
        16.7  سم
        الوزن الإجمالي
        0.37  كلغ
        الوزن الصافي
        0.144  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,226  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11046 9

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