المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
  • سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

مكبر صوت استيريو عمودي 2.0 محسّن

TAB4000/98

سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.

عرض جميع المزايا

سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

  • قناة 2.0

  • إخراج RMS‏ 60 واط كحد أقصى/30 واط

  • HDMI-ARC

  • ‎5.4 Bluetooth®‎

صوت ستيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

صوت ستيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

إذا كنت تبحث عن ساوند بار يوفر صوتًا واضحًا عبر قناتين 2.0، فهذا خيار يستحق التفكير لجودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، واستمتع بأجواء أكثر حماسًا من دون أن تفوّت أي حوار.

Bluetooth 5.4 لثبات صوتي محسّن

Bluetooth 5.4 لثبات صوتي محسّن

صوت أفضل بفضل بث المحتوى الصوتي عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة صوتية أفضل لبث سلس مع تقليل التأخير.

مزامنة واتصالات سلسة عبر HDMI-ARC

وسّع إمكانيات الصوت مع هذا الساوند بار. بفضل اتصال HDMI-ARC المتعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكيبلات المتعددة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.