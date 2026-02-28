ضمان لمدة عامين
TAB4000/98
سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.
قناة 2.0
إخراج RMS 60 واط كحد أقصى/30 واط
HDMI-ARC
5.4 Bluetooth®
إذا كنت تبحث عن ساوند بار يوفر صوتًا واضحًا عبر قناتين 2.0، فهذا خيار يستحق التفكير لجودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، واستمتع بأجواء أكثر حماسًا من دون أن تفوّت أي حوار.
صوت أفضل بفضل بث المحتوى الصوتي عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة صوتية أفضل لبث سلس مع تقليل التأخير.
وسّع إمكانيات الصوت مع هذا الساوند بار. بفضل اتصال HDMI-ARC المتعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكيبلات المتعددة.
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