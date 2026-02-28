صوت ستيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

إذا كنت تبحث عن ساوند بار يوفر صوتًا واضحًا عبر قناتين 2.0، فهذا خيار يستحق التفكير لجودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، واستمتع بأجواء أكثر حماسًا من دون أن تفوّت أي حوار.