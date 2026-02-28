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TAB5309/10
صوت أفضل وأعمق لكل وسائل الترفيه لديك
أضف الحياة إلى الأفلام وغيرها مع هذا الساوند بار القوي ومضخم الصوت اللاسلكي. ستدوّي الانفجارات، وستصدح الموسيقى، وستصبح الألعاب أكثر ملحمية. توفر تقنيات الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة مهما كان المحتوى الذي تشاهده.
2.1 قناة، مضخم صوت لاسلكي
240 W كحد أقصى. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
تمنحك قنوات 2.1 وتقنية الصوت الغامر مستويات جديدة من الصوت، بينما يضيف مضخم الصوت اللاسلكي المدمج وزناً مُرضياً للمؤثرات والموسيقى. تتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط صوت يناسب ما تشاهده، وتصبح الأصوات أوضح في أي وضع عند تفعيل ميزة تحسين الحوارات.
يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.
استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.
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