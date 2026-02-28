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  • صورة المنتج قيد الاستخدام
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  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • رسم على جانب الوصلة
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
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  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
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مكبر صوت عمودي 2.1 مع مضخم صوت لاسلكي

TAB8405/10

جهاز مع صوت وكأنك في الصف الأمامي

عزز صوت كل فيلم وحدث رياضي وقائمة تشغيل. يأتي مكبر الصوت الرفيع هذا مزوّدًا بضخم صوت لاسلكي، بالإضافة إلى Dolby Atmos لتزويدك بصوت جهير أفضل وأصوات أوضح. بالإضافة إلى ذلك، يسهل دمجه في نظام الصوت المتعدد الغرف.

عرض جميع المزايا

جهاز مع صوت وكأنك في الصف الأمامي

  • 240 واط كحد أقصى. مضخم صوت لاسلكي

  • Dolby Atmos®‎

  • توافق مع DTS Play-Fi

  • الاتصال عبر المساعدات الصوتية

وضع Stadium EQ. ستشعر وكأنك في قلب الحدث

اختبر الإثارة في الرياضات المباشرة، من راحة منزلك. يغمرك وضع Stadium EQ بضجيج الحشود المحيط، وكأنك في الملعب! تحمّس لكل لحظة حاسمة، وتمكّن من سماع التعليق بوضوح تام.

الاتصال بأجهزتك المفضّلة الممكّنة لاستخدام المساعد الصوتي

الاتصال بأجهزتك المفضّلة الممكّنة لاستخدام المساعد الصوتي

يمكنك أن تطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa أو أي مكبر صوت يعمل مع Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت العمودي. هل تفضّل Siri؟ يعمل مكبر الصوت العمودي هذا مع Apple AirPlay 2 لاستخدامها أيضًا. تمكّن من زيادة مستوى صوت الموسيقى وتخطّي الأغاني من دون استخدام يديك.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. إدخال بصري

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.