كابلات مجدولة قابلة للإزالة، وموصل 0.78mm ثنائي السنون، وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل السماعة القابل للاستبدال والتعديل بموصل 0.78mm ثنائي السنون إجراء تعديلاتك بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.