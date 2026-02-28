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TAE7009BK/97
صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الصوت الغنائي واضح، والأداء الصوتي جيد في جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة قوية، والمنخفضة غنية.
مشغّل ديناميكي بحجم 10 mm
كابل قابل للفصل
ملاءمة مريحة
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بمقاس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة قوية، والمنخفضة غنية.
يتيح لك كابل السماعة القابل للاستبدال والتعديل بموصل 0.78mm ثنائي السنون إجراء تعديلاتك بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.
تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من إسفنج الذاكرة عن الضوضاء، وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، وعزل صوتي استثنائي.
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