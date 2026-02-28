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سماعات رأس لاسلكية للأطفال توضع على الأذن

TAK4200MP/00

2 الجوائز

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

بفضل مصابيح LED الملونة على أغطية الأذن وميزة مشاركة الصوت لاسلكيًا والممتعة، صُممت هذه السماعات ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضوضاءً.

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آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

  • سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

  • مستوى الصوت محدود إلى 85 dB

  • أضواء LED. مشاركة الصوت

  • متينة وقابلة للطي

آمنة دائمًا، وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل والسفر*

آمنة دائمًا، وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل والسفر*

صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الصغار، وقد تم تحديد مستوى الصوت عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*

راحة ملائمة للأطفال وسهولة في الاستخدام

راحة ملائمة للأطفال وسهولة في الاستخدام

تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطائي الأذنين على الأطفال استخدام هذه السماعات، بينما يوفر غطاءا الأذن الأصغر حجمًا والمزودان بوسادات ناعمة راحة أثناء الارتداء. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.

تصميم ملوّن مزود بأضواء LED

تصميم ملوّن مزود بأضواء LED

تندمج أضواء LED الملوّنة في غطائي الأذنين مع تصميم هذه السماعات متعدد الألوان لتمنحها مظهرًا لافتًا ومميزًا. ويمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة، وهي ميزة رائعة للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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إخلاء المسؤولية

  1. مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.