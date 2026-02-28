ضمان لمدة عامين
TAK4200MP/00
آمنة وممتعة ومناسبة للسفر
بفضل مصابيح LED الملونة على أغطية الأذن وميزة مشاركة الصوت لاسلكيًا والممتعة، صُممت هذه السماعات ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضوضاءً.
سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
أضواء LED. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الصغار، وقد تم تحديد مستوى الصوت عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*
تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطائي الأذنين على الأطفال استخدام هذه السماعات، بينما يوفر غطاءا الأذن الأصغر حجمًا والمزودان بوسادات ناعمة راحة أثناء الارتداء. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
تندمج أضواء LED الملوّنة في غطائي الأذنين مع تصميم هذه السماعات متعدد الألوان لتمنحها مظهرًا لافتًا ومميزًا. ويمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة، وهي ميزة رائعة للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.
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الجوائز
المراجعات
مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.