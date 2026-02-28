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نظام الموسيقى Micro الصغير

TAM6805/10

منتج متكامل

شغّل كل المحتويات بفضل نظام micro الصغير والمتكامل هذا والمزوّد بميزة راديو الإنترنت وSpotify Connect وBluetooth ومشغّل أقراص CD. يمكنك أيضًا توصيل مصادر أخرى عبر إدخال الصوت أو USB. استمتع بصوت أغنى من نظام يتّسع في أي غرفة تقريبًا.

عرض جميع المزايا

منتج متكامل

  • راديو الإنترنت وراديو DAB+‎

  • Bluetooth وSpotify Connect

  • USB وMP3-CD

  • 50 واط

تحكم رقمي بالصوت. اختيار أحد أنماط الصوت المحددة مسبقًا

أترغب في نمط الهيب هوب، أو الكورس أو السيمفونية أو أوبرا الروك؟ مهما يكن النمط الذي تحبه، فوظيفة التحكم الرقمي بالصوت هذه التي يوفرها نظام micro الصغير تسمح لك بالاستمتاع بالنمط أكثر. اختر من أنماط الصوت المحددة مسبقًا لتصدح الموسيقى بأفضل صوت ممكن.

كل الموسيقى ومحطات بودكاست لديك والمزيد غير ذلك

كل الموسيقى ومحطات بودكاست لديك والمزيد غير ذلك

يمكنك الاختيار بين النغمات الكلاسيكية وأحدث محطات البودكاست. كما أصبح بإمكانك بث أفضل إرسال لتطبيق Spotify من خلال شبكة الاتصال اللاسلكية Wi-Fi بفضل Spotify Connect. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث قوائم التشغيل والمزيد غير ذلك من خلال Bluetooth أو تشغيل أقراص CD أو الاتصال بمصادر أخرى عبر إدخال الصوت أو USB.

راديو الإنترنت. راديو DAB+‎ وراديو FM

راديو الإنترنت. راديو DAB+‎ وراديو FM

إن راديو الإنترنت هو تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما الموالف الرقمي، فيمنحك إرسالاً واضحًا. هذا ويمكنك تعيين محطات محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+‎ أو راديو FM المفضّلة لديك.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.