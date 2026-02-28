تصميم انسيابي بحواف مستديرة

تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذه السماعة، مع الإضاءة الهادئة والخافتة تدريجيًا، مظهرًا أنيقًا. وهي صغيرة بما يكفي لحملها معك، فلا يقتصر الأمر على سهولة نقلها من غرفة إلى أخرى، بل تبدو رائعة في أي مكان تضعها فيه.