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TAS1108BK/00
أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
أضف بعض الإضاءة المتغيرة إلى موسيقاك باستخدام مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. اختر وضع الإضاءة متعدد الألوان المفضل لديك لإضفاء بعض الأجواء أو للاسترخاء على ضوء الليل اللطيف في نهاية يوم طويل.
الإصدار 5.3 من Bluetooth
أوضاع إضاءة متعددة
إجمالي قوة إخراج RMS 3 واط
قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو
هل ترغب في صوت أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل سماعتين متماثلتين معًا للاستمتاع بصوت ستيريو رائع. وعند توصيل السماعة الثانية، ستتزامن الإضاءة أيضًا.
تتميز هذه السماعة الرائعة بأوضاع إضاءة متعددة لتضفي أجواءً مميزة على موسيقاك. اختر بين الإضاءة متعددة الألوان، والإضاءة المتدرجة، وإضاءة ليلية بيضاء وناعمة عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.
تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذه السماعة، مع الإضاءة الهادئة والخافتة تدريجيًا، مظهرًا أنيقًا. وهي صغيرة بما يكفي لحملها معك، فلا يقتصر الأمر على سهولة نقلها من غرفة إلى أخرى، بل تبدو رائعة في أي مكان تضعها فيه.
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