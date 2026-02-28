ضمان لمدة عامين
TAS1509BK/00
استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
خذ موسيقاك معك أينما ذهبت مع مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. يوفر المشع السلبي جهيراً قوياً، ويعني تصنيف IPX7 إمكانية غمر مكبر الصوت في الماء لمدة 30 دقيقة من دون أي مشكلة. أجرِ مكالمات من دون استخدام اليدين أينما كنت.
مشع سلبي. جهير قوي
اقرن مكبري صوت للحصول على صوت ستيريو
قدرة خرج 5W RMS
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
يقدم مكبر الصوت الصغير والرائع هذا صوت جهير غنيًا وقويًا بشكل مذهل. اصطحب موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء المشي أو على الشاطئ. مثالي لاصطحابه معك مهما كانت خططك.
هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل سماعتين متماثلتين معًا للاستمتاع بصوت ستيريو رائع. استمع إلى موسيقاك بالطريقة التي صُممت لتُسمع بها. حتى أثناء تنقلك، لن تفوّت أي نغمة أو كلمة.
هذه السماعة الصغيرة والرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقًا أثناء التمرين، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إمكانية غمر السماعة في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشاكل.
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