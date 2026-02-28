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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مع أضواء

TAS2307BK/97

خصّص وقت الاستماع إلى الموسيقى وفقًا لمزاجك

قم بإضاءة أي غرفة باستخدام مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الرائع هذا. اختر بين ثلاثة أوضاع إضاءة متعددة الألوان لتعكس مزاجك أو ضوء ليليًا لطيفًا في نهاية يوم طويل. يسهّل الرباط المرفق حمل مكبّر الصوت.

عرض جميع المزايا

خصّص وقت الاستماع إلى الموسيقى وفقًا لمزاجك

  • مشع غير فعال. جهير مدوٍّ

  • ثلاثة أوضاع إضاءة

  • RMS بقدرة 5 واط

  • رباط مرفق

مشع غير فعال لجهير مدوٍّ

مشع غير فعال لجهير مدوٍّ

يتميّز الصوت الجهير الذي يصدره مكبر الصوت الصغير هذا بأنه قوي ومدوٍّ. احمل موسيقاك معك واسمعها بوضوح في أي غرفة في المنزل. مثالي للعمل والراحة واللعب في المنزل.

3 أوضاع للضوء. أوضاع متعددة الألوان أو ضوء ليلي لطيف

3 أوضاع للضوء. أوضاع متعددة الألوان أو ضوء ليلي لطيف

يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بثلاثة أوضاع للضوء حتى تتمكن من تخصيص موسيقاك وفقًا لمزاجك. اختر بين شاشة حفلة متعددة الألوان، وخفت متعدد الألوان، وخفت أبيض ناعم عندما تريد الاسترخاء في نهاية يوم طويل.

شكل جميل ذكي مغطى بالقماش

شكل جميل ذكي مغطى بالقماش

تساهم الزوايا الناعمة والمستديرة والقماش المستخدم للتغطية في إضافة جمالية أنيقة. ويسهّل الرباط المرفق حمل مكبر الصوت معك، إذ لا يسهل حمل مكبر الصوت هذا من غرفة إلى أخرى فحسب، بل إنه يبدو رائعًا في أي منها!

المواصفات التقنية

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