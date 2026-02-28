شغّل موسيقاك وغنِّ معها

أضف لمستك الخاصة إلى الموسيقى مع مكبر صوت الكاريوكي الرائع هذا الذي يعمل بتقنية Bluetooth. يتيح لك ميكروفونَي الكاريوكي الغناء مع الموسيقى وحتى إضافة تأثيرات جميلة لصوتك. بالإذافة إلى ذلك، يمكنك إضافة بعض المرئيات باستخدام أوضاع عرض الضوء المختلفة.