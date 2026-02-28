استمتع بالإيقاع

سينقل مكبر الصوت المخصص للحفلات مع Bluetooth القوي هذا حفلاتك إلى مستوى مختلف! صوت قوي وجهيز ديناميكي (DBB) معزّز و10 أوضاع إضاءة RGB يجتمعون في جهاز واحد لتوفير الجو المناسب. يمكنك توصيل جيتار وميكروفون، كما أن مقبض مكبر الصوت يساعد في نقله بسهولة.