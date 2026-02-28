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TAX7207/98
ابدأ الحفلة على الأصول
ابدأ الحفلة بموسيقى مدوّية بفضل مكبر الصوت المكعّب والرائع هذا والمزوّد بتأثيرات ضوئية! صوت قوي وجهير مدوٍّ وأضواء رائعة تغمر الغرفة من 360 درجة بأجواء خلابة. يمكنك توصيل لغاية 50 مكبر صوت للحصول على حائط من الأضواء والأصوات.
ضوء للحفلات من 360 درجة
اتصال لاسلكي لمكبر الصوت المخصص للحفلات
البطارية القابلة للشحن
80 واط RMS. الحد الأقصى للإخراج 160 واط
املأ الغرفة بصوت غني وجهيز مدوٍّ مع مكبر الصوت المكعّب والمخصص للكاريوكي هذا. تسمح لك البطارية المضمّنة بنقل الحفلة إلى الخارج والاستمتاع بوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة بعد عملية شحن واحدة.
أشرطة ضوئية متوهجة تنبض عبر مكبر الصوت الشبه الشفاف لابتكار عرض ضوئي عصري من 360 درجة يتماشى مع نغماتك. سيتغيّر لون الأضواء وطريقة نبضها على إيقاع الموسيقى.
يسمح لك إدخالا الميكروفون بتحويل حفلتك إلى كاريوكي. ارتقِ بالتجربة مع تأثيرات صدى الصوت والتبديل بين صوت نسائي/رجالي وخفت الصوت. يحتوي مكبر الصوت على عناصر تحكّم منفصلة لجهازَي الميكروفون والتأثيرات الصوتية.
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