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حول Philips
الوعود وحدها ليست كافية، بل يجب الاجتهاد للوفاء بها. وهذا ما يميّزنا في Philips، فنحن نتحدى أنفسنا كل يوم للوفاء بوعودنا في خلق مستقبل أفضل للرعاية الصحية
الشراكات
حرصًا منها على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، تسعى Philips إلى تطوير حلول مبتكرة لدعم الرعاية المستمرة عبر الدخول في شراكات مع الأطباء السريريين وعملائنا
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