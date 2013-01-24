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إدارة مكافحة انتشار حالات العدوى في المستشفيات

إدارة التحكم بانتشار حالات العدوى في المستشفيات

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ان مكافحة العدوى فى المستشفيات من المشاكل الهامة التى يجب ان تدار

العدوى... كلمة تثير البلبلة في صفوف الجميع كونها ماكرة وخبيثة. وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يتعرض يوميًا مريضًا واحدًا من كل خمسة وعشرين مريضًا مقيمًا في مستشفى إلى حالة واحدة على الأقل من حالات انتشار العدوى في المستشفيات¹.

يعتبر انتشار حالات العدوى في المستشفيات (HAIs) مصدر قلق كبير. وقد تكون موضعية أو جهازية، وقد تشمل أي جهاز من أجهزة الجسم، وقد ترتبط بالأجهزة الطبية أو عمليات نقل الدم². ويمكن أن يساعد الحد من انتشار حالات العدوى في المستشفيات والتي قد تنتشر داخل مؤسستك في تحسين إدارة علاج فئات المرضى في وحدة الرعاية المركزة وفي تعزيز موارد الرعاية.

يمكن أن توفر حلول الرعاية الحرجة التي تقدمها شركتنا الأدوات التي تساعد فرق الرعاية في التعامل مع انتشار حالات العدوى في المستشفيات.
   

تعلّم المزيد حول حلول الرعاية الحرجة التي تقدمها شركتنا.

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

تنظيم سير العمل للمساعدة في إدارة مكافحة انتشار حالات العدوى في المستشفيات

تعديلات سير العمل باستخدام أحدث الادوات التى يمكن تحسين مكافحة العدوى بالمستشفى

تختلف أسباب انتشار العدوى في مكان ما وتتعدد. يكمن السبب الأول وراء انتشار حالات العدوى في المستشفيات في عدم تنظيف المعدات المشتركة بطريقة جيدة. من هنا، يظهر اعتقاد حديث يميل إلى "عدم مشاركة تلك المعدات".
 
يجب دائمًا أخذ ما يلي في عين الاعتبار:

  • يبقى جهاز المتابعة النقال والنموذجي مع المريض
  • صممت الأدوات المخصصة للاستخدام من قِبل مريض واحد، كأطراف مخطط القلب الكهربائي (ECG) وكُمّ قياس ضغط الدم ومستشعرات Sp02، للاستخدام طيلة فترة إقامة المريض في المستشفى
  • يساعد استخدام 12 طرفًا للتشخيص، باستخدام جهاز مراقبة المرضى، في تجنب نقل المعدات من مريض إلى آخر
  • يشير استخدام المعدات والتجهيزات التي تتصل بأجهزة معظم المصنعين إلى تغيير أقل الإمدادات
  • تبقى أقنعة التهوية غير الغازية (NIV) المصممة للاستخدام الواحد مع المريض، ويوفر غلاف المشبك النظيف نقطة إرساء سريع في حال عدم الاستخدام

تعديل الرعاية بسرعة استعدادًا لمكافحة انتشار حالات العدوى في المستشفيات

ضبط الرعاية سريعا لاستباق عدوى المستشفيات المكتسبة

تعمل الخوارزميات المتقدمة وتحليلات نقاط الرعاية في الوقت الفعلي بشكل موحد مع حلول المراقبة والرعاية التنفسية المتقدمة للمساعدة في تقليل احتمالات الإصابة بالعدوى.

  • تساعد أدوات دعم القرارات السريرية في تحديد معايير الإنتان الشديد
  • توفر متابعة الفحص العشوائي بجوار السرير قياسات حيوية
  • تساعد اتصالات الرسالة التلقائية في توفير إشارات تحذيرية مبكرة للأطباء السريريين
  • يمكن استخدام حلول التهوية غير الغازية (NIV) لتجنب تثبيت أنبوب في القصبة الهوائية وتقليل احتمال الإصابة بالتهاب الرئة المرافق لأجهزة التهوية الاصطناعية (VAP)
     
    بوجود كل هذه التقنيات والحول المتطورة، يمكنك الآن العمل بشكل أذكى بواسطة أدوات لدعم مبادرات التحكم بانتشار حالات العدوى وفصل المريض عن أجهزة التنفس الاصطناعي والشفاء السريع.

التعامل مع مسألة التحكم بانتشار حالات العدوى في المستشفيات

إمدادات تستخدم مرة واحدة للمريض

مستلزمات مرنة لدعم مبادرات التحكم بانتشار حالات العدوى

من أجل تسهيل عملك، نقدك لك حلولاً مرنة لعمليات التحكم بانتشار حالات العدوى من شأنها تلبية احتياجات المرضى واحترام قيود الميزانية في آن واحد.  
تقليل عدد المعدات والتجهيزات المشتركة بين المرضى
تقليل عدد المعدات والتجهيزات المشتركة بين المرضى
نقل أطراف مخطط القلب الكهربائي (ECG) مع المريض من سيارة الإسعاف ووصولاً إلى المستشفى لتبقى مرافقة له طوال فترة إقامته هناك
نقل أطراف مخطط القلب الكهربائي (ECG) مع المريض من سيارة الإسعاف ووصولاً إلى المستشفى لتبقى مرافقة له طوال فترة إقامته هناك
يعني الحد من التغيير على صعيد التجهيزات ملامسة أقل مع المريض
يعني الحد من التغيير على صعيد التجهيزات ملامسة أقل مع المريض

حلول التحكم بانتشار العدوى

  • شراء المستلزمات عبر الإنترنت

    زيارة متجر Philips للرعاية الصحية الإلكتروني

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الموارد

  • مستلزمات مرنة لدعم مبادرات التحكم بانتشار حالات العدوى
    مستلزمات مرنة لدعم مبادرات التحكم بانتشار حالات العدوى  

    الأدلة / النظرات العامة

    المستندات التقنية

    التعليم

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك