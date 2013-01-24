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صحة السكان

مسارات وقياسات وحلول لتحسين الجودة في كل مراحل العلاج

استهداف الحالات ذات التأثير الأكبر
مسارات مصممة خصيصًا لاستهداف الحالات ذات التأثير الأكبر بموازاة استراتيجيات العمل الخاصة بالعملاء

بمجرد تحديد فئات المرضى عالية القيمة، نعمل مع فريق القيادة السريرية لديك للتركيز على تحسين مستوى الجودة والكفاءة في كل مراحل سلسلة الرعاية الصحية المستمرة.

باستخدام المسارات السريرية كإطار عمل تكتيكي لنشر مبادرات إدارة الجودة ونشر فرق العاملين، نطور برامج تنسيق الرعاية للحالات الخاصة بهدف تحسين دعم القرارات السريرية والتوثيق والتواصل في كل مراحل سلسلة الرعاية الصحية المستمرة. ونساعدك في استهداف عمليات التدخل والجودة شديدة التأثير والمعتمدة على الموفرين لتحقيق نتائج مفيدة توازي بين أهداف العمل والامتثال والأداء التشغيلي بشكل عام.

إن ما تتمتع به شركة Philips من خبرة سريرية عميقة وتحليلات للبيانات التشغيلية التي تجريها وإمكانيات في مجال الأبحاث، يحسّن من قدرتنا على تعزيز أداء الجودة والتكلفة عبر المسارات السريرية وعملية تقديم الرعاية. أما في المجالات التي نركز عليها، كعلاج الأورام والرعاية القلبية ورعاية مرضى السكتة الدماغية والعناية المركزة وعملية الانتقال من المستشفى إلى المنزل والرعاية المطلوبة لتلك الحالات، فنحن نقدم دعمًا مستهدفًا للكشف عن المضاعفات المعقدة والأمراض المصاحبة وعلاجها في الوقت المناسب.

 
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خدمات وحلول صحة السكان التي تقدمها شركتنا  

التقييم الاستراتيجي

التقييم الاستراتيجي  

المقاربات وأطر العمل المستهدفة لتعزيز الجودة والقيمة  

 

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مبادرات الأشخاص والعمليات

مبادرات الأشخاص والعمليات  

الموازاة بين الموارد والعمليات في كل مراحل نظام الصحة المستمرة  

 

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حلول التكنولوجيا والبيانات

حلول التكنولوجيا والبيانات  

تحليلات وتكنولوجيا تساعد في الحصول على رعاية متصلة مستندة إلى جودة عالية  

 

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك