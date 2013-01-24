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صحة السكان

المقاربات وأطر العمل المستهدفة لتعزيز الجودة والقيمة

مساعدة أنظمة الرعاية الصحية في رحلة الانتقال من مفهوم الحجم إلى مفهوم القيمة
مساعدة أنظمة الرعاية الصحية في رحلة الانتقال من مفهوم الحجم إلى مفهوم القيمة

تبدأ الخطوة الأولى من رحلة التحوّل من مفهوم الحجم إلى مفهوم القيمة في تحديد الفئات السكانية التي يجب أن تخضع للإجراءات التداخلية المستهدفة وفي تحديد استراتيجيات المخاطر للموازاة بين الحوافز المالية وحوافز الجودة في مجال رعاية المرضى.

بفضل خبرتنا الواسعة في هذا المجال، نعمل على تقييم فرص التأثير على التكلفة/الجودة استنادًا إلى تحليل شامل وسياقي يضع في عين الاعتبار سلسلة الرعاية الصحية المستمرة لفئات سكانية أو حالات معينة من المرضى. وعبر جمع أصحاب المصلحة معًا، أي الأطباء السريريين والمدراء والمرضى والموظفين، من كل أقسام مجتمع الرعاية الصحية، نسلّط الضوء على نقاط الضعف والثغرات في استمرارية الرعاية الصحية وفرص تحسين الجودة وزيادة الإيرادات. ونقيّم الأداء الحالي كأساس لقياس فعالية التحسينات المستقبلية. يساعد هذا التحليل الموسّع في فهم دورة الحياة والتجربة والتكلفة الكلية لرعاية كل مريض.

تركّز التقييمات الاستراتيجية التي تغطي كل مراحل صحة السكان على الإمكانيات والأنظمة الأساسية، بما في ذلك إدارة الرعاية والمسارات السريرية وتقنيات المحاكاة الافتراضية للرعاية، وتوفر خرائط طرق تشغيلية بهدف توجيه الرحلة نحو الرعاية المستندة إلى القيمة.

 
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خدمات وحلول صحة السكان التي تقدمها شركتنا

Clinical quality programs

برامج الجودة السريرية  

مسارات وقياسات وحلول لتحسين الجودة في كل مراحل العلاج  

 

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مبادرات الأشخاص والعمليات

مبادرات الأشخاص والعمليات  

الموازاة بين الموارد والعمليات في كل مراحل سلسلة الرعاية الصحية المستمرة  

 

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حلول التكنولوجيا والبيانات

حلول التكنولوجيا والبيانات  

تحليلات وتكنولوجيا تساعد في الحصول على رعاية متصلة مستندة إلى جودة عالية  

 

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك