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دعنا نرى كيف يمكننا المساعدة
لا يقتصر التركيز في شركة Philips على التكنولوجيا فحسب، بل يتخطاها ليشمل تجارب الأشخاص المعنيون في مجال الرعاية، أي المرضى وموفري الخدمات ومقدمي الرعاية الصحية، لإطلاق العنان للرؤى والأفكار التي تساعد في تحسين رحلة المريض العلاجية. وتكرّس الشركة جهودها لمساعدة العملاء في مواجهة التحديات من خلال الدخول في شراكة معهم لإنشاء ابتكارات تثري حياة الناس.
القيادة بالفكر
رؤى فريدة حول الاتجاهات والفرص والتحديات لمساعدتك على توجيه تطور الرعاية الصحية.
حول المنصة الرقمية HealthSuite
يمثّل النظام الأساسي الرقمي HealthSuite حقبة جديدة في مجال الرعاية المتصلة للمرضى وموفري الرعاية معًا، حيث تواصل الرعاية الصحية مسيرة الانتقال إلى خارج حدود المستشفيات، لتدخل إلى بيوت الناس وحياتهم اليومية.
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