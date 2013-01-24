يمكنك الحصول على التكنولوجيا التي تقدمها فيليبس لتقديم الرعاية للمرضى وزيادة الإيرادات من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الجديدة، ويمكنك زيادة القوة الشرائية لديك للحصول على تكنولوجيا فيليبس المتقدمة والحلول التي تحتاج إليها الآن لتحسين رعاية المرضى وزيادة إيرادات المرضى. إضافةً إلى ذلك، يمكنك الحصول على الملكية القانونية للتكنولوجيا على الفور. ويتم توزيع تكاليف الاستحواذ على فترة زمنية أطول، ما يحافظ على التدفق النقدي اللازم للاستخدام في العمليات اليومية. ويضمن هذا الأمر توافق النفقات التي تبذلها على المعدات الطبية وخدمات التكنولوجيا المدارة وحلول تقنية المعلومات من فيليبس مع الإيرادات التي تحققها من استثماراتك.