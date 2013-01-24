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فيليه الدجاج مع جبنة بري واللحم المقدد

الحصص 4 p, وقت التحضير 15 m, وقت الطهو: 15 m
خالٍ من المكسرات
الخضار
الأطباق الرئيسية
جبنة
Airfryer
دجاج
أكثر من 90 دقيقة

المكونات

  • شريحتا فيليه دجاج كبيرتان
  • فلفل مطحون طازج
  • 4 شرائح صغيرة من جبنة بري
  • ملعقة كبيرة من الثوم المعمر مفروم فرمًا ناعمًا
  • 4 شرائح من اللحم المقدد

الاتجاهات

  • تُحمّى المقلاة بدون زيت AirFryer على 180 درجة مئوية.
  • تُقطّع شريحتي فيليه الدجاج إلى أربع قطع متساوية الحجم تُقطّع بدورها أفقيًا مع الإبقاء على مسافة 1 سم عند الأطراف. تُفتح قطع الفيليه ويُرّش الملح والفلفل في داخلها. تُغطّى كل القطع بشريحة من جبنة البري والقليل من الثوم المعمّر.
  • تُغلق قطع فيليه الدجاج وتُلّف شريحة من اللحم حولها بإحكام. تُغلّف قطع الفيليه المحشوة بالقليل من زيت الزيتون وتوضع في سلّة المقلاة.
  • تُثبّت السلّة داخل المقلاة بدون زيت AirFryer ويُضبط الوقت على 15 دقيقة. تُشوى قطع فيليه الدجاج حتى تنضج وتُصبح بنية اللون. إنّه طبق لذيذ مع البطاطا المهروسة و هندباء ويتلوف على طريقة ستير فرايد (القلي مع قليل من الزيت).
فيليه الدجاج مع جبنة بري واللحم المقدد

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