تفضل بعض الأمهات شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية لأنها سريعة فيما يفضل البعض الآخر شافطة حليب الأم اليدوية نظرًا لسهولة نقلها. لذلك عند الحديث عن اختيار شافطة حليب الأم المثلى، فنحن لا نتكلم عن خيار "صحيح" ينبغي على كل الأمهات اتخاذه. فشافطة حليب الأم الأنسب لك هي تلك التي تناسب نمط حياتك واحتياجات طلفلك وبالطبع تتوافق مع تفضيلك الشخصي.

فهم احتياجاتك

لنضيّق نطاق البحث من خلال فهم احتياجاتك واحتياجات طفلك، أو على الأقل محاولة استباق هذه الاحتياجات!