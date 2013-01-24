شعر صحي ومسرّح

بطريقة رائعة



بالإضافة إلى العناية بشعرك أثناء عملية التجفيف، يتميّز مجفف الشعر DryCare Prestige بستة إعدادات مرنة للسرعة والحرارة، وميزة Cool Shot الاحترافية التي يجب توفّرها في كلّ منزل لتحديد تسريحتك وتأمين الترطيب الأيوني. وبفضل الترطيب الأيوني، ترطّب الأيونات السلبية المشحونة الشعر كما أنها تنعّم البشرة لتعزيز اللماعية والإشراق. أما النتيجة فهي شعر حريري ولامع وخالٍ من التجعيدات.

