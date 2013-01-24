علاجات التبييض غير الاحترافية هي منتجات تباع في الصيدليات دون وصفة مثل الشرائح ومعجون الأسنان. تتفاوت هذه المنتجات في أسعارها وسهولة أو صعوبة استخدامها وفعاليتها.



نظام فيليبس زوم لتبييض الأسنان Philips Zoom سريع وفعال كما أنه طريقة آمنة لتبييض أسنانك. سيقوم طبيب الأسنان بتقديم العلاج لك بنفسه أو سيصنع لك قوالب تناسبك حتى تفعل ذلك في المنزل.



يمكن أن تكون نتائج المعالجات الاحترافية فورية (أكثر بياضاً بست درجات خلال ساعة*)، ولأن طبيب الأسنان جزء من هذه العملية فستكون آمنة وموثوق بها وخالية من أية مشاكل.

*بناءً على تجارب فعالية الجل المبيض 6%، التي تعود للعام 2013.