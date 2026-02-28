شاشة مع 4 جوانب بدون إطار

تم تقليل سماكة الجوانب الأربعة على هذه الشاشة بدون إطارات تقريبًا إلى أقصى حد، لمظهر مبسّط ولتجربة مشاهدة موسّعة. عزز إنتاجيتك وركّز على الصور الزاهية بفضل المرئيات السلسة جدًا. إمكانية عرض عريضة جدًا من دون أي تشتت، حتى عند تركيب شاشات متعددة في وضع التدوير.