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Monitor شاشة USB-C

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Monitorشاشة USB-C

24E1N3300A/89

Monitor شاشة USB-C

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البرامج وبرامج التشغيل

تاريخ البرامج الثابتة - English (US)

  • الإصدار: V6.8.0.00
  • PDF ملف, 380.8 kB
  • 14 October 2022

برنامج التحكم الذكي

  • الإصدار: V7.0.0
  • ZIP ملف, 136.6 MB
  • 5 February 2026

الدلائل والمستندات

Quick start guide - English (US)

  • PDF ملف, 1.2 MB
  • 29 May 2023

دليل المعلومات المهمة

  • PDF ملف, 7.5 MB
  • 28 May 2026

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